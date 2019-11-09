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محافظات

كنا قاعدين في زبالة .. حكاية أهالي ترعة الطوارئ من العشوائية لـ أهالينا.. شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:59 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن تطوير منطقة ترعة الطوارئ العشوائية بالسلام ، والتي تظهر فيها المنطقة كيف كانت قبل التطوير وبعده.

يعتبر مشروع أهالينا بمدينة السلام أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية، والذي يتم إنشاؤه بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية.

مشروع أهالينا 1 و2 على مساحة 107500 متر مربع ، منها 46200 متر بواقع 11 فدانا للمرحلة الأولى وتضم 25 عمارة 1096 وحدة سكنية ومدرسة من رياض الأطفال حتى الإعدادي بواقع 1500 طالب وتخدم أهالينا وجمال عبد الناصر ، كما تضم مركز طبي به وحدة استقبال وطوارئ و عيادات لكافة التخصصات ودار مناسبات ومسجدا.

أما المرحلة الثانية أهالينا 2 على مساحة 15 فدانا تضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 1400 وحدة ومدرسة لجميع مراحل التعليم الأساسي سعة 28 فصلا ومسجدا على مساحة 950 مترا مربعا ، علاوة على كنيسة على مساحة 950 مترا ومركز شباب على مساحة 7300 متر مربع به حمام سباحة نصف أولمبي ومبنى إداري ، فضلا عن شبكات مرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء.

وقال الأهالي إنه تم تخصيص الأدوار الأرضية لذوي الهمم والأول والثاني لكبار السن.

وقالت السيدة أم هاشم 70 عاما : "قعدت فيها اكتر من 20 سنة كلها كانت زبالة وقرف كنا بنروح للدكتور كذا مرة في الشهر .. ربنا أنعم علينا إنهم جابونا في منطقة نظيفة والاكل بقة نظيف".

وتابعت أنها استلمت الشقة مفروشة و مجهزة بالأثاث قائلة : "الشقة فيها 5 سراير وبوتجاز وغسالة ومطبخ وثلاجة".

وقالت مسنة اخرى:"مكنش في أمان في المنطقة القديمة كنت بخاف على ولادي لكن دلوقتي في أمان".

وأضافت ربة منزل :" ولادي مكنوش في مدرسة إنما دلوقتي في مدرسة محترمة كفاية إن في نظام بجد حاجة تشرف".

وقال محمود نصير مدير مدرسة أهالينا 1 أنها تخدم المشروع ومنطقة الحرفيين وجمال عبد الناصر وقباء ، مضيفا أنهم اهتموا بالنشاط قبل أي شيء واهتموا بالملاعب لكي لا يهاب الطفل من المدرسة.

فيما قال على عبد المعطى رئيس جهاز أهالينا 1 أن الحي به مركز طبي ومركز تشغيل به يضم العمالة الساكنة في المنطقة علاوة على 16 محلا تجاريا و 50 بدروم الواحد 360 مترا لكي يتم استغلاله كمحلات ومصانع.

وأكد أحد الشباب القاطنين بالمشروع أنه توجه لمكتب العمل لتوفير فرصة عمل وتم توفيرها خلال أسبوع.

ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاث غرف وصالة ، بالإضافة الى 176 محلا تجاريا بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية ، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجيا يشمل مبنى اجتماعيا وآخر إدارى وملعبين خماسى وحمام سباحة ، ويشمل المشروع مسجدا وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصلا ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق.

وكان قد اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يونيو الماضي المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا "2" على مساحة أرض 15 فدانًا بمحور ترعة الطوارئ بحي السلام أول استكمالًا لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 1 الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية في إطار مخططها للقضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها إليها.

ووافق المجلس على مشروع تخطيط الأراضي الواقعة حول محور الطوارئ بحي السلام أول بدءًا من حديقة بدر إلى الطريق الدائري بطول 9 كم والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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