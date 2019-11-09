بمناسبة المولد النبوي .. تعرفي على اسهل طريقة لإعداد السمسمية

يعتبر إعداد حلويات المولد من عادات المصريين للإحتفال بالمولد النبوي الشريف في كل عام، فهي من ألذ وأطعم الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، كما تعتبر السمسمية من أشهر حلويات المولد لذلك نشرت الشيف زينب مصطفى طريقة تحضيرها .



• المكونات :-



- نصف كوب سكر

- نصف كوب عسل جلوكوز

- 1 و نصف كوب سمسم محمص

- عصرة ليمونة

- رشة فانيليا أو ½ ملعقة فانيليا سائلة صغيرة



• طريقة تحضير السمسمية :-



- يقلب السكر مع عسل الجلوكوز على النار



- تضاف الفانيليا



- لمعرفة مدى وصول خليط السكر لدرجة الحرارة المطلوبة يوضع القليل من الخليط فى الماء وعندما يتماسك يصبح جاهز للاستخدام



- يضاف عصير الليمون ويقلب الخليط



- يدهن ورق الزبدة بالزيت ويفرد في صينية مسطحة



- يفرد الخليط على ورق الزبدة بالنشابة



- تقطع السمسمية بالسكينة وتترك لمدة ساعتين حتى تبرد وتتماسك.

