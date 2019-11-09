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برلمان

سياحة الوفد: طلب البنك الأوروبي تعريفه بـ تجربة مصر السياحية دليل نجاحها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:44 م
أكدت أمل رمزي، رئيس
أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد
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معتز الخصوصى
أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن دعوة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة الى لقاء قيادات وموظفي إدارة السياحة والضيافة بالبنك، اعتراف بإنجازات قطاع السياحة في مصر في السنوات الأخيرة.

وقالت رمزي، في بيان، إن التجربة المصرية في النهوض بالسياحة أصبحت محط أنظار العالم حيث هدف اللقاء إلى إلقاء الضوء على التجربة المصرية في قيادة هذا القطاع الهام بأسلوب علمي أثمر عن تحقيق نجاحات كبيرة للسياحة المصرية محليا ودوليا.

وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في الإيرادات التي تحققت في العام المالى 2018/2019 والتى بلغت ١٢,٦ مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وتابعت: "جهود الحكومة انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا؛ حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر الماضي".
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