لاعبو جينيس يطالبون الإدارة بصرف مرتباتهم ومقدمات عقودهم بالقسم الثالث

يعاني لاعب فريق جينيس من أزمة مالية حادة مع النادي حيث لم يستلم بعض اللاعبين مقدم عقودهم وراتبهم الشهري وذلك بعد الخسارة امام فريق الصيد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة .



وظهر غضب اللاعبين عقب انتهاء المباراة أمام فريق الصيد مطالبين الإدارة بتوفير رواتبهم ومقدمات عقودهم لكي يوفي كل منه التزاماته تجاه أهل بيته .



وهناك اتجاه قوي بين اللاعبين للامتناع عن خوض التدريبات الفترة المقبلة حتى يتم الفصل في أمر رواتبهم ومقدمات عقودهم ومعاملاتهم بشكل افضل من قبل الإدارة .



جدير بالذكر ان فريق جينيس يحتل المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث برصيد 6 نقاط .