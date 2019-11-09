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حوادث

أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة طريق دفرة بكفرالزيات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:43 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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أحمد على
تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة على طريق قرية دفرة التابعة بمركز طنطا وتم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحية على مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة بطريق قرية دفرة التابعة لدائرة مركز طنطا وبها عدة اصابات متنوعة.

أوصي اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونوه لكشف غموض الواقعة وسرعة كشف غموض وملابسات الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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