مدرب نادي الصيد بعد الفوز على جينيس: لدينا طموحات لتحقيق حلم الصعود

أعرب أمين عرابي المدير الفني لفريق نادي الصيد عن سعادته بتحقيق الفوز على منافسه جينيس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة .



وأضاف عرابي في تصريحات خاصة لصدي البلد : لعبنا بشكل جيد وبقدر امكانياتنا لان لاعبى الفريق هواة وأبناء النادي فقط ولسنا مثل الاندية الاخرى التي تتعاقد مع لاعبين محترفين وتقوم بصرف رواتب وغيره من الالتزامات .



وأكمل : كل مباراة نلعبها بشكل منفرد ونغلق صفحتها بعد انتهائها مباشرة ونركز في الوقت الحالي على اللقاء الصعب للغاية أمام فريق المصرية للاتصالات علي ملعبه وهو متصدر المجموعة .



وأوضح : حكم المباراة اليوم سئ للغاية وكان سؤدي الي حدوث كارثة بسبب قراراته وذلك على مستوى الفريقين ، ويبدو انه قليل الخبرة في ملاعب القسم الثالث ليظهر بهذا الشكل .



واختتم أمين عرابي المدير الفني لنادي الصيد تصريحاته قائلا : لدينا طموحات لتحقيق الصعود للدوري القسم الثاني ونكافح من اجل تحقيقه وهو هدف مشروع .