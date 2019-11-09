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الزراعة تكشف شروط التقديم للحصول على أراض فى 18 تجمعا تنمويا بـ سيناء| فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:51 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على طرح كراسة شروط 18 تجمعا تنمويا في سيناء، قائلا، إننا ننشأ تجمعات سكنية وتنمية زراعة ومن المخطط إنشاء تجمع زراعي متكامل يضم كافة الخدمات ومن المخطط أن يتم تسويق منتجات الأراضي الزراعية داخل التجمعات التنموية في سيناء.

وأضاف محمد القرش في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل وحدة في المشروع مكونة من قطعة أرض بمساحة 10 افدنة  ومنازل بمساحة 175 مترا، مضيفا:" تم توفير مياه وتم توصيل خطوط ري للأراضي".

وتابع محمد القرش:" سيتم إنشاء مستشفيات ومدارس داخل المجمع التنموي ويشترط أن يكون المواطن مصري الجنسية وتكون سنه أكبر من 21 سنة وأقل من 50 عاما ولا يعمل في الحكومة، وسيتم الحصول على بعض الأوراق من المتقدم لاستيفاء التقديم على المشروع وسيكون الاختيار بين المتقدمين بالقرعة ".
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