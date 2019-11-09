AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. تورينو يعود لسكة الانتصارات ويكتسح بيرشيا برباعية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:54 م
تورينو وبريشيا
تورينو وبريشيا
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح نادي تورينو ، نظيره نادي بيريشيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

استعاد فريق تورينو ذاكرة الانتصارات، وحقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين،بالفوز على مضيفه بريشيا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح أهداف تورينو اللاعب أندريا بيلوتي بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و26 ،ليضيف بعدها زميله أليكس بيرينجور الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و80، على الترتيب ، ليقودا فريقهما لتحقيق الانتصار الرابع في الدوري هذا الموسم.

وشهدت المباراة طرد أليس ماتيجو لاعب بريشيا في الدقيقة 41، ليستكمل فريقه بقية المباراة بـ 10 لاعبين.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي تورينو للنقطة 14 في المركز الحادي عشر ، بينما توقف رصيد بريشيا عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر و قبل الأخير. 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. واتفورد يحقق أول انتصاراته على حساب نوريتش

الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

لاعب تشيلسي يشارك محمد صلاح في رقم قياسي بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

كهربا يعود إلى مصر.. لهذا السبب

من صيدلانية بالإسماعيلية لجثة في مياه النيل بالجيزة.. قصة فتاة أثارت الجدل على السوشيال

استخدميه يوميًا.. زيت رخيص الثمن يخلصك من تجاعيد البشرة

تواصل إرسال الرسائل المجهولة.. القصة الكاملة لأصالة وطارق العريان

قائمة أسعار نيسان اليوم في مصر بعد وصول موديلات 2020

أثناء إنقاذه قطة.. إصابة أمين شرطة من الحماية المدنية بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور

جماهير نيجيريا تؤازر النسور الخضراء فى مباراة كوت ديفوار | صور

أول ظهور لـ شقيق هيثم أحمد زكي في العزاء .. صور