الدوري الإيطالي.. تورينو يعود لسكة الانتصارات ويكتسح بيرشيا برباعية

اكتسح نادي تورينو ، نظيره نادي بيريشيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.



استعاد فريق تورينو ذاكرة الانتصارات، وحقق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين،بالفوز على مضيفه بريشيا 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



افتتح أهداف تورينو اللاعب أندريا بيلوتي بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و26 ،ليضيف بعدها زميله أليكس بيرينجور الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و80، على الترتيب ، ليقودا فريقهما لتحقيق الانتصار الرابع في الدوري هذا الموسم.



وشهدت المباراة طرد أليس ماتيجو لاعب بريشيا في الدقيقة 41، ليستكمل فريقه بقية المباراة بـ 10 لاعبين.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي تورينو للنقطة 14 في المركز الحادي عشر ، بينما توقف رصيد بريشيا عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر و قبل الأخير.



