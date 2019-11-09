السعودية والإمارات تواجهان تهديدات وتحديات الفضاء السيبراني.. تفاصيل

.ينظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، غدا الأحد، ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي» في مقره بمدينة الرياض، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وتستمر لمدة يوم واحد



ويأتي ذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» عبر موقعها الألكتروني.



وتستهدف الورشة التي تشترك فيها كلا المؤسستين السعودية والاماراتية؛ زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها من خلال أربع جلسات تضم ثمانية محاور رئيسة يُشارك فيها سفراء ومتخصصين في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن وجود سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.



وتتناول جلسات الورشة الأربع موضوعات: الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، والثانية "التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني" والثالثة موضوع "دور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني"، وتبحث الرابعة نتائج وتوصيات أعمال الورشة.