حظك اليوم الأحد 10 - 11 - 2019 .. توقعات الأبراج .. فرص جديدة لـ برج الحمل واختفاء هموم الأسد

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الأحد10 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الأحد 10 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 10نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك لخبيرة الأبراج ماغى فرح.



برج الحمل

تلتقط فرصا جديدة وتتجرأ على احداث تغيرات يتوجب عليك توضيح بعض الامور يحمل لك القمر رسالة او اشارة مرضية لذلك تنطلق وتحسن اوضاعك وموقعك تقوى الحظوظ مجددا وتتحمس لتغيير توجها او مبدا وتتحمس للانطلاق فى مشروع جديد وتغمرك الافكار المبدعة



برج الثور



فتره غير مناسبة للمشاركه في المنافسات او اثارة التحديات لا تحسم امرا وعالج الاحداث المخيبة بموضوعية تامة لا ترتكب الاخطاء تطالعك فترة ضعيفه وفارغه تماما من الحيويه والحصانه والمناعه لا تجازف ولا تراهن علي الحظوظ يجب تنظيم الواجبات ووضح الاولويات



برج الجوزاء



فترة مميزة للتقارب ولتبادل الدعم والمعرفة والتعاون تكثر حركة التواصل مع الاخريين وتشارك في نشاط ما عزز تحالفاتك تناسبك المشاركة في مختلف النشاطات الاجتماعية وغيرها الهدف هو العبور نحو السلام حيث تنشغل بترتيب امورك تقاوم التعب وتنتصر علي الظروف بفضل مجهودك المستمر



برج السرطان



هدي من روعك وتمهل كى لا تضيع عليك الفرصه تجنب الكلام الجارح لاتشوه سمعتك ولا تستخف بالواجبات اطلب الاستشاره لا تكشف مساوئك ولا تكن متسلطًا تواجة أشخاص ملحين فكن عند حسن الظن ومسئولًا ومقنعًا بكلامك فترة متشنجة وقد تتعلق بأحد الوالدين ،



برج الاسد



تستريح و تختفى الهموم تحاط بأشخاص محبين فترة مناسبة للمصالحة و للم الشمل روج إلى افكارك،تقوى فرص النجاح تقوم برحلة أو تتطلع على موضوع مثير للاهتمام فترة مثمرة و إيجابية تسمح لك بإستيعاب الآراء المختلفة والتفاهم معها،



برج العذراء



تجد نفسك متوترا تحتاج لمارسة الليونة والديبلوماسية تجنب خوض النقاشات فالفترة غير سهلة تتواصل بايجابية مع محيطك حاذر الخلافات القانونية لن تتردد فى الدفاع عن مصالحك وتوضيح وجهة نظرك تتمتع بثقة عالية فى النفس



برج الميزان



الاجواء ثقيله ومعاكسه لا تخالف القانون او تنفعل حتى لو شعرت بالافتزاز القمر يسبب لك الخلافات والمشاعر السلبيه



برج العقرب



ستعالج مواضيع جديدة لا تترك عملك للحظة الأخيرة قد تقلق حول مسألة صحية، تجنب الخلاف والجدال لأن هناك قلق حول الوضع الصحى يتعلق بك أو بشريكك يناسبك البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الأمر الواقع،



برج القوس





برج القوس



تشعر بالامان والارتياح وتغمرك العواطف الجياشه انت جرىء وباستطاعتك التعبير بطلاقه عن مشاعرك وعواطفك ايضا وتفرح لانفراج الضغوط الشخصيه وتعيش فتره ممتعه ولذيذه ادعوك للابكار الى العمل وعدم التلكؤ حضر جيدا ولا ترتجل تنطلق بمشاريع جديده وتتلقى اجابات واشارات مهمه ابتسم فالحظ معك





برج الجدي



تطالعك فترة شديدة التوتر تنزر بالمتاعب واشتداد الضغوط كن حذر فترة ضاغطة وقد تحمل فشلا اذا اعتمد اسلوبا ارتجاليا كن مستعدا لمسائل عائلية او شخصية طارئة تنشغل بمسألة عائلية طارئة حافظ على هدوؤك وعالج الامور بروية قد تطالعك مسؤلية كبيرة لكن لا ترتبك وكن منظم



برج الدلو



باستطاعتك التشاور والتفاهم كن مرننا ولا تتردد فى ابداء الراى للاخرين ولا تتردد فى ادخال التغيير على توجهاتك اذا دعت الحاجه تستعيد حماستك وتميل الى المبادره وتتلقى خبرا يدفعك للتحرك باتجاه جديد انت جرىء ويمكنك ان تبادر بتصحيح الامور وان تعيدها الى نصابها



برج الحوت



هتنشغل بتحسين وضع مالى و ستُقدم على بعض المصاريف لكن لا خوف على إستقرارك لاتهمل معاملات طبية أو قانونية متعلقة بالوضع المالي تنفعل حين يتعلق الأمر بمسائل مالية فمن الممكن أن تناقش عقد وقد يحاول أحدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به لذلك دقق في التفاصيل و الرسوم والمخالفات والفواتير