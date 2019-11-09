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محافظات

بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:26 م
مؤتمر طب الطوارىء
مؤتمر طب الطوارىء يناقش تطورات مستشفي المحلة
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أحمد على
ناقش أطباء مستشفي المحلة العام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم "ابحاث علمية متطورة "فى مؤتمر السنوي الثاني "الطب الطوارئ والحالات الحرجة.

جاء ذلك تحت اشراف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى إطار حرص مسئولي المستشفي على تبادل الخبرات لكافة الأطباء والاستشاريين المتخصصة فى جراحات المختلفة.

كما شارك فى حضور المؤتمر الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام وعدد من الأطباء والباحثين فى مجال طب الطوارىء وجراحات اليوم والحالات الحرجة، وتخلل المؤتمر تدشين مايزيد عن 10 محاضرات تضمنت حديث وعرض داتا شو لأفلام تسجيلية وعرض أبحاث علميه للعمليات جراحية ووسائل التعامل مع حالات الطوارىء واستقبال كافة المرضي والمصابين .

وأوضح الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام أن المؤتمر الطبي السنوي للطوارىء والحالات الحرجه شهد حضور المئات من الأطباء والاستشاريين المتخصصين فى مجال الطوارئ وتطبيق الاسعافات الأولية الحديثة.

وأكد الدكتور ناجي علوان مدير قسم الطوارئ بمستشفي المحلة العام أن المؤتمر حضره 400 طبيب أسنان واستشاريين فى مجالات الجراحة العامة والباطنه والنساء والتوليد مؤكدا أن الزملاء من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بجامعات كفرالشيخ وطنطا شاركوا تبادل الخبرات الميدانيه بين زملائهم المشاركين.

وأشار مدير قسم الطوارئ أن رفع كفاءة المنظومه الطبية والعلاجية لرفع الرعاية الصحية والعلاجية مع الحالات الخطرة لافتا تعاون جميع الأطباء داخل منظومة الرعاية الصحية الحكومية فى الوقت الحالي.
بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور
بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور
بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور
بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور
بحضور 400 طبيب | مؤتمر طب الطوارئ يناقش تطورات مستشفى المحلة| صور
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