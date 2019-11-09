محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية نائبًا عن رئيس الجمهورية إحتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا عقب صلاة المغرب بحضور اللواء محمود حمزة مدير الأمن ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية.



بدأ الإحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم للشيخ محمد الصافي ثم ألقى الدكتور محمود الهلالي إمام المسجد الأحمدي كلمة تحدث فيها عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، موضحًا أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد خير البرية ونعمة النعم ومنه المنن ، مؤكدًا على أهمية الإقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته المباركة.



وفى نهاية الإحتفال قدم المبتهل الشيخ مهنا محمد مهنا مجموعة من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالًا بهذه المناسبة العطرة ، وعقب الإحتفالية قدم محافظ الغربية التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيًا المولى عز وجل أن يعد هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.