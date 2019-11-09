AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:27 م
محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد إحتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
Advertisements
أحمد على
شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية نائبًا عن رئيس الجمهورية إحتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف والتي أقيمت بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا عقب صلاة المغرب بحضور اللواء محمود حمزة مدير الأمن ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية.

بدأ الإحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم للشيخ محمد الصافي ثم ألقى الدكتور محمود الهلالي إمام المسجد الأحمدي كلمة تحدث فيها عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، موضحًا أن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد خير البرية ونعمة النعم ومنه المنن ، مؤكدًا على أهمية الإقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإتباع سنته المباركة.

وفى نهاية الإحتفال قدم المبتهل الشيخ مهنا محمد مهنا مجموعة من الإبتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالًا بهذه المناسبة العطرة ، وعقب الإحتفالية قدم محافظ الغربية التهنئة لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيًا المولى عز وجل أن يعد هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي .. صور
AdvertisementS

ترشيحاتنا

وفاة بطل ملاكمة شهير خلال التدريب بسبب لكمة فى البطن.. صور

تحليل| إلى أين تتجه أسعار الغاز الطبيعي عالمياً وهل تستفيد مصر؟

النيابة في قضية قسم التبين: المتهمون نفذوا مخطط مكتب الإرشاد في إشاعة الفوضى

بحضور شقيقه عز الدين | شهيرة وناهد السباعي واحمد حلمي في عزاء هيثم أحمد زكي| صور

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور

محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة شهيرة تثير الجدل مجددا بعد ظهورها بالحجاب فى عزاء هيثم أحمد زكى |صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور