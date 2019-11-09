قبر الإسترخاء .. طلاب يبتكرون طريقة جديدة للقضاء على توتر الإمتحانات

يتعرض الطلاب في فترة الإمتحانات إلى ضغط نفسي وعصبي شديد يشعرون خلاله بضيق و توتر ، لذلك ينصح دائما بكسر التوتر و القلق بفعل أشياء بعيد عن المذاكرة و الدراسة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قرر طلاب إحدى الجامعات في بريطانيا القيام بفكرة غريبة بعض الشئ فقد قرروا القيام بحفر حفرة في فناء الجامعة و اطلقوا عليها قبر الإسترخاء .



قد تبدو فكرة غير تقليدية للبعض إلا انها نالت إعجاب الطلاب حيث يستلقى الطلاب في الحفرة ، بهدوء شديد حتى يفرغ كل ما بداخله من أفكار تخص الدراسة .



قام أكثر من شخص بتجرية تلك الفكرة و نالت إعجاب عدد كبير من الطلاب و قرروا تنفيذها وقت الإمتحانات لتخفيف التوتر و الضغط .