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منوعات

قبر الإسترخاء .. طلاب يبتكرون طريقة جديدة للقضاء على توتر الإمتحانات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:10 م
صدى البلد
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مريم صليب
يتعرض الطلاب في فترة الإمتحانات إلى ضغط نفسي وعصبي شديد يشعرون خلاله بضيق و توتر ، لذلك ينصح دائما بكسر التوتر و القلق بفعل أشياء بعيد عن المذاكرة و الدراسة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، قرر طلاب إحدى الجامعات في بريطانيا القيام بفكرة غريبة بعض الشئ فقد قرروا القيام بحفر حفرة في فناء الجامعة و اطلقوا عليها قبر الإسترخاء .

قد تبدو فكرة غير تقليدية للبعض إلا انها نالت إعجاب الطلاب حيث يستلقى الطلاب في الحفرة ، بهدوء شديد حتى يفرغ كل ما بداخله من أفكار تخص الدراسة .

قام أكثر من شخص بتجرية تلك الفكرة و نالت إعجاب عدد كبير من الطلاب و قرروا تنفيذها وقت الإمتحانات لتخفيف التوتر و الضغط .
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