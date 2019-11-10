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اقتصاد

انتهاء تنفيذ 11 مشروعا لمياه الشرب بالوادي الجديد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:04 م
محطة مياه شرب
محطة مياه شرب
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آمنة عبدالعظيم

أكد المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضح خضر، أن المشروعات التى انتهى تنفيذها بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 يوميًا، بتكلفة 232 مليون جنيه، وهى (محطة مياه عين يوسف - محطة مياه عين وادى - محطة مياه المجاهدين - محطة مياه الزهور - محطة مياه الخير والنماء - محطة مياه جناح - شبكات مياه جناح - شبكات مياه جورمشين - استكمال شبكات صرف صحى الفرافرة "12 كم" - صرف صحى جورمشين - صرف صحى جناح).

وتابع ريس الهيئة القمية لمياه الشرب، أنه جارى كذلك تنفيذ محطة مياه القصر الإسلامية، ومحطة مياه غرب السلام، ومحطة مياه الشبابة، ومحطة مياه الرشدة، ومحطة مياه الجيزة، ومحطة مياه القصر القبلي، ومحطة مياه 25 يناير، ومحطة مياه بولاق، ومحطة مياه الخير والنماء، ومحطة مياه بلاط، ومحطة مياه موط، ومحطة مياه الحديده، ومحطة مياه الفرافرة، ومحطة مياه عثمان بن عفان، ومحطة مياه شمال باريس، ومحطة مياه جنوب باريس، ومحطة مياه غرب الموهوب، ومحطة مياه الامان، ومحطة مياه أبومنقار، ومحطة مياه زراعة 10.
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