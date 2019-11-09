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مرأة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لعمل الفولية لـ الشيف حسن

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:12 م
حلوى المولد
حلوى المولد
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لمياء الياسين
هل تريدين تحضير حلوى المولد فى المنزل بطريقة سهل وسريعه يمكنك تحضير الفولية على طريقة الشيف حسن فى دقائق معدودة ومثل المحلات 

المقادير لتحضير الفولية :
-2 كوب فول سودانى 
-1.5 كوب سكر.
-٣/٤ كوب عسل جلوكوز .
-نصف معلقة كبيرة ليمون.
-نصف ملعقة كبيرة ماء ورد (حسب الرغبة).
-نصف معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير للفولية :

- في إناء نضع الفول السودانى ثم نحمصه. 

إناء آخر على النار يضاف السكر وعسل الجلوكوز ونستمر فى التقليب ثم نضع ماء الورد والليمون والفانيليا ونقلب بهدوء ثم نرفعه من على النار.

-نضع عليها الفول وهو دافئ ونقلبه فيه ثم يتم إضافتها فى قوالب وتترك فى الثلاجة حتى تبرد
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