أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لعمل الفولية لـ الشيف حسن

هل تريدين تحضير حلوى المولد فى المنزل بطريقة سهل وسريعه يمكنك تحضير الفولية على طريقة الشيف حسن فى دقائق معدودة ومثل المحلات
المقادير لتحضير الفولية :
-2 كوب فول سودانى
-1.5 كوب سكر.
-٣/٤ كوب عسل جلوكوز .
-نصف معلقة كبيرة ليمون.
-نصف ملعقة كبيرة ماء ورد (حسب الرغبة).
-نصف معلقة صغيرة فانيليا.
طريقة التحضير للفولية :
- في إناء نضع الفول السودانى ثم نحمصه.
إناء آخر على النار يضاف السكر وعسل الجلوكوز ونستمر فى التقليب ثم نضع ماء الورد والليمون والفانيليا ونقلب بهدوء ثم نرفعه من على النار.
-نضع عليها الفول وهو دافئ ونقلبه فيه ثم يتم إضافتها فى قوالب وتترك فى الثلاجة حتى تبرد