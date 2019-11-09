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رياضة

المدير الفني لمنتخب نيجيريا: وضعنا أنفسنا فى مأزق بعد الخسارة من كوت ديفوار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:00 م
إماما أماباكابو المدير
إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا
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عمرو أبو بكر
ابدى إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الاولمبي رضاه عن اداء اللاعبين رغم الخسارة من كوت ديفوار في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كاس امم افريقيا تحت ٢٣ عاما في الخامسة مساء باستاد السلام.

وقال اماما في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة والبطولة بشكل عام تضم منتخبات قوية."

وتابع: "للاسف كان هناك ركلة جزاء وطرد ويمكن ان يكون هناك خلاف حولهما وحتى الهدف لم اشاهده بشكل جيد عقب تصدي الحارس لركلة الجزاء لكن الحكم قال ان الكرة عبرت خط المرمى."

واضاف : "وضعنا انفسنا في موقف صعب وعلينا الفوز في المباريات القادمة ووجود الالماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري الاول لا يضعنا تحت ضغط بل انا من طلبت منه الحضور وهو رحب لمشاهدة الجيل الجديد من اللاعبين في بطولة مهمة مثل كاس الامم الافريقية."

وتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على نيجيريا قبل مباراة جنوب افريقيا وزامبيا في ختام الجولة الاولى.
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