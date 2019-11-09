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محافظات

تعطل حركة قطارات السكة الحديد بالبحيرة بسبب عطل فنى بمزلقان القناوية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:23 م
قطار
قطار
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جمالات الدمنهوري
تعطلت حركة القطارات على خط الإسكندرية القاهرة الاتجاهين بسبب عطل فنى بمزلقان القناويه بمركز أبو حمص فى محافظة البحيرة وتسبب ذلك فى توقف البوابات الالكترونية لمدة عشرين دقيقة.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رئيس مدينة أبو حمص بالتنسيق مع قوات الشرطة وهيئة السكة الحديد ، بسرعة اتخاذ اللأزم نحو إصلاح العطل واعادة تسيير حركة السكة الحديد.

وكانت شرطة السكة الحديد بدمنهور تلقت بلاغا يفيد بوجود عطل فنى بمزلقان القناوية بابو حمص وتعطل حركة القطارات.


انتقلت قيادات الوحدة المحلية بأبو حمص برئاسة المهندس سعد الله ضوقة بالتنسيق مع الرائد مصطفى الصيرفى رئيس مباحث المركز وقيادات السكة الحديد، وجود عطل فنى بالمزلقان تسبب فى تعطل البوابات الاليكترونية وتوقف حركة القطارات في الاتجاهين.

أكد اللواء هشام آمنه ، أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة السكة الحديد والفنيين ووحدة المرور وقوات الشرطة و إصلاح العطل الفنى وتسيير حركة القطارات فى الاتجاهين.
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