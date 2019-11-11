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تكنولوجيا

شاهد "mini Cheetah Robots" "روبوتات الفهد المصغر" في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تتهاوى وتتساقط وتلعب كرة القدم | فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
mini cheetah
mini cheetah
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أحمد حازم
عرض قسم الروبوتات في علم المحاكاة الحيوية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT مجموعة من روبوتات "الفهد الصغير" الجديدة الخاصة به في عرض جماعي في الحرم الجامعي مؤخرًا والنتيجة هي عرض رائع ومثير للإعجاب للحالة الراهنة للتكنولوجيا الآلية في العمل.

وأجرى طلاب المدرسة بتنسيق تصرفات 9 من الروبوتات ذات الحجم الصغير لكي تؤدي مجموعة من الأنشطة ، مثل الحركات المنسقة ، والقيام بالشقلبة الهوائية ، وحتى لعب كرة القدم.

يبلغ وزن الفهد الصغير 9 كيلوجرامات فقط ، وقد تم الكشف عن تصميمه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام بواسطة فريق من مطوري الروبوت العاملين في قسم الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

الفهد الصغير هو نسخة مصغرة الحجم من "Cheetah 3" وهو أكبر بكثير وأكثر تكلفة لإنتاج.

تم تصميم الفهد الصغير مثل ألعاب ليغو LEGO التي تتكون من قطع مركبة وذلك لجعله أكثر متانة ووجعل التكلفة منخفضة نسبيًا.

يمكنه أن يسير بجانب واحد او عن طريق القفز ، وقد تكون قدرته الأكثر إثارة للإعجاب هي الطريقة التي يمكنه عمل شقلبة كاملة في الهواء من وضع الثبات وأيضا يمكنه الركض بسرعة تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة.

بدأ الباحثون الذين يعملون على الروبوت في بناء مجموعة أخرى ستظهر في مايو بعد إظهار النسخة الأولى ، ويعملون الآن مع فرق أخرى في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإقراضهم ولإجراء أبحاث إضافية.
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