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أخبار العالم

حركة فتح تعلن مرشحها فى انتخابات الرئاسة.. تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، هو المرشح الوحيد للحركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها.

وأشارت الحركة إلى أن الأقاليم الشمالية للحركة بالضفة الغربية المحتلة، جاهزة لخوض الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة حركة فتح بحضور نائب رئيسها محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية جمال محيسن، وحسين الشيخ، ودلال سلامة، وعزام الأحمد، إضافة لأعضاء من المجلس الثوري وقياده التعبئة والتنظيم، وأمناء سر الحركة في الأقاليم الشمالية، لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها. بحسب ما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية.

وناقش الاجتماع جاهزية حركه فتح، لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها، مؤكدًا أن "أقاليم الحركة في المحافظات الشمالية على أهبة الاستعداد للانتخابات".

وطالب أمناء سر الأقاليم "بعدم وضع مصير الانتخابات وشعبنا الفلسطيني، والحياة الديمقراطية الفلسطينية بيد فئة، وعدم الانتظار والمسارعة بإصدار مرسوم خاص للانتخابات".

وأجمع الحضور على أن مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ولا خيار غيره، ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لبدء التحضير الداخلي من أجل الانتخابات العامة.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع الذي عُقد في رام الله ناقش أيضًا الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.
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