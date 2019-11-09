محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مساء اليوم ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان .



وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تلاها خطبة حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم صلى الله عليه وسلم، قولًا وعملا وخلقًا وبتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم، ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتالف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار.



وخلال كلمته هنأ الزملوط المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف مطالبًا بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم والعمل على دفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه داعيا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الامن والامان .