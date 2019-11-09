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رياضة

حماده رسلان يعلن قائمة ديروط لمواجهة شبان قنا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:16 م
قائمة ديروط
قائمة ديروط
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رباب الهوارى
أعلن حماده رسلان المدير الفنى لفريق ديروط عن ضم 19 لاعبا لمواجهة شبان قنا غدا في رابع جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وتضم القائمة كلا من :
حسام جنش - محمود سيد راندى - محمد رمضان سيد -
خالد محمد سيد - احمد منصور - عرفه شعبان - طارق فضل -
جاستن كواكو - حماده عوض الله - الحسينى احمد -
حماده زيدان - رامز ميلاد - محمد ادم - فرغلى بالو -
احمد سمير عبدالرحيم - سعيد احمد رجب - إبراهيم سعيد - سعد رجب - على قرنى .

يدخل ديروط اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد نقطتين ، بينما فريق شبان قنا محتلا المركز الرابع برصيد 6 نقاط .
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