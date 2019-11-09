حماده رسلان يعلن قائمة ديروط لمواجهة شبان قنا

أعلن حماده رسلان المدير الفنى لفريق ديروط عن ضم 19 لاعبا لمواجهة شبان قنا غدا في رابع جولات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وتضم القائمة كلا من :

حسام جنش - محمود سيد راندى - محمد رمضان سيد -

خالد محمد سيد - احمد منصور - عرفه شعبان - طارق فضل -

جاستن كواكو - حماده عوض الله - الحسينى احمد -

حماده زيدان - رامز ميلاد - محمد ادم - فرغلى بالو -

احمد سمير عبدالرحيم - سعيد احمد رجب - إبراهيم سعيد - سعد رجب - على قرنى .



يدخل ديروط اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد نقطتين ، بينما فريق شبان قنا محتلا المركز الرابع برصيد 6 نقاط .

