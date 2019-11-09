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أخبار العالم

تفاصيل القبض على شخص تركي حاول سرقة آثار الحرمين الشريفين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:20 م
تفاصيل القبض علي
تفاصيل القبض علي سرقة الحرمين الشريفين
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محمود نوفل
تمكنت أجهزة الأمن السعودية من القبض علي شخص تركي حاول تهريب آثار الحرمين الشريفين عبر سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين، التابع للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ونقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية تسلل الوافد التركي إلى المعرض قبيل فجر، أمس، وذلك عبر دورات المياه، وقام بالدخول إلى وسط المعرض الكائن في حي أم الجود، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وتكسير بعض الأسوار الزجاجية الكائنة وسط المعرض لإتلافها، ومحاولة الوصول إلى أبرز الآثار ثم الهرب بها.

وأثناء تنفيذه العملية، تصادفت انتهاء ورديّة حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، فانتبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، فعادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع.

وتم التواصل مباشرة مع الجهات الأمنية، والتي حضرت مباشرة إلى الموقع، وألقت القبض عليه وأحالته إلى شرطة العزيزية بالعاصمة السعودية، لاستكمال التحقيقات معه، ثم تحويله صباح الأحد إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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