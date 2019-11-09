بلبل: العاصمة الإدارية نجحت فى توفير فرص عمل للشباب.. فيديو

قال الفنان حسن بلبل، إن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت توفير الكثير من فرص العمل، من خلال المشروعات القومية الكبرى التى قامت بها الدولة المصرية.





وتابع "بلبل" خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن العاصمة الإدارية كانت بداية لنهضة الدولة المصرية وتنميتها، توفيرا لفرص عمل واعدة لشريحة كبيرة من الشباب المصرى.





وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن بلبل أن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية هو تقليل الضغط مدينة القاهرة الكبرى، من نقل مقرات الحكومة ومجلس النواب لمدينة جديدة تضيئ المستقبل المصرى.