بدأ حديثه بـ الصلاة على النبي.. مدير مدرسة قبطي يسرد حياة الرسول في ذكرى مولده

"ولد الهدى فالكائنات ضياء" هكذا يحتفل العالم الإسلامي بذكرى ميلاد الرسول محمد.. ولم يقتصر الاحتفال علي أهل الدين فقط بل امتد إلى المدارس إحياءً لذكرى رسول الله.





"بدأ حديثه بالصلاة على النبي" هكذا بدأ الدكتور مسعد أيوب ابن مركز تلا ومدير مدرسة تلا الثانوية الصناعية للبنات، حديثه في طابور الصباح في احتفالات ذكرى مولد الرسول .





الدكتور مسعد أيوب مسيحي الديانة ولكنه أصرّ علي المشاركة في المناسبة الدينية التي يحتفل بها المسلمون حيث وقف في طابور الصباح وألقى كلمة عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تناول فيها ميلاده ومعجزاته وسرد سيرته.





وهنأ مدير المدرسة جميع الطالبات وكافة العاملين في المدرسة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف .







