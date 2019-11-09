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اقتصاد

تحليل | مستقبل أسعار الذهب بعد أكبر خسائر أسبوعية في 3 سنوات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:20 م
لوكا
لوكا
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محمد صبيح
سجل الذهب أكبر خسائره الأسبوعية في 3 سنوات خلال الأسبوع الماضي، متراجعا من مستويات ١٥١٧ دولارا للأونصة لمستويات ١٤٥٦ دولارا للأونصة بسبب تفاؤل الأسواق بخصوص المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حسب جون لوكا مدير تطوير الأعمال لدى ثينك ماركتس العالمية.

وأوضح لوكا أن ارتفاع احتمالية التوصل لاتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ورفع التعريفات الجمركية التي تم فرضها ما بين البلدين، ساعد على ارتفاع شهية المخاطر في الأسواق.

وأضاف أن ارتفاع الدولار الأميركي عزز من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وعزا لوكا ‎ارتفاعات الدولار الأميركي إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الأمريكي والتي فاقت توقعات الأسواق سواء في القطاع الخدمي أو في سوق العمل.

توقع لوكا اعادة اختبار الذهب مستويات ١٤٧٩ دولارا للأونصة والتي كانت تعتبر خط الفاصل في استمرار الصعود بعد عدم قدرة الذهب الثبات أعلى ١٥٠٧ دولارات ومنها استهداف مستويات ١٤٣٦ دولارا والتي قد تكون مستويات جاذبة لبناء مراكز شرائية على المدى الطويل ثم استهداف مستويات ١٥٥٠ دولارا و ١٦١١ دولارا.
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