ترامب يوجه رسالة نارية إلى حكام العالم في ذكرى سقوط جدار برلين

في الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالألمان "خطوات هائلة تم إحرازها في إعادة توحيد بلادهم وإعادة بناء ألمانيا الشرقية السابقة".



وأشار ترامب في بيان إلى أن "عيون العالم تشاهد جيلا من الألمان الشرقيين استعادوا الحريات الممنوحة من الله مع كل حركة من معاولهم".



وأضاف أن دعاية ألمانيا الشرقية "لعقود من الزمان" تروج لوجود جنة عمالية مزدهرة على جانبهم من الجدار. ومع ذلك، فإن الشقق المتداعية ومحلات البقالة الخاوية تحكي قصة مختلفة".



وكرر ترامب رسائل وزير خارجيته مايك بومبيو التي حذر فيها فيها الأنظمة التي تقوض الحريات، موضحا أن مصير حائط برلين درس للأنظمة القمعية ةالحكام في كل مكان، فلا يوجد ستار حديدي يمكنه احتواء الإرادة الحديدية للشعوب عازمة على أن تكون حرة.