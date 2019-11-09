AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يوجه رسالة نارية إلى حكام العالم في ذكرى سقوط جدار برلين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:22 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
مروة إبراهيم
في الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالألمان "خطوات هائلة تم إحرازها في إعادة توحيد بلادهم وإعادة بناء ألمانيا الشرقية السابقة".

وأشار ترامب في بيان إلى أن "عيون العالم تشاهد جيلا من الألمان الشرقيين استعادوا الحريات الممنوحة من الله مع كل حركة من معاولهم".

وأضاف أن دعاية ألمانيا الشرقية "لعقود من الزمان" تروج لوجود جنة عمالية مزدهرة على جانبهم من الجدار. ومع ذلك، فإن الشقق المتداعية ومحلات البقالة الخاوية تحكي قصة مختلفة".

وكرر ترامب رسائل وزير خارجيته مايك بومبيو التي حذر فيها فيها الأنظمة التي تقوض الحريات، موضحا أن مصير حائط برلين درس للأنظمة القمعية ةالحكام في كل مكان، فلا يوجد ستار حديدي يمكنه احتواء الإرادة الحديدية للشعوب عازمة على أن تكون حرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو: لم ننسحب من سوريا.. ووفرنا موارد كثيرة لـ قسد

وزير الخارجية الأمريكي: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من نفوذ إيران

ميركل تكشف أسرارًا عن حياتها في ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين

فى ذكراه الـ 30 .. هيرتا يحتفل بسقوط جدار برلين قبل لقاء لايبزج

الرئيس النمساوي فى ذكرى سقوط حائط برلين : كان بداية لميلاد أوروبا الموحدة

ترشيحاتنا

احذر.. تناول السكريات بكثرة يؤدي لمرض خطير

فوائد تجعل الشاي الأخضر مشروبك المفضل .. تعرف عليها

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

أحمد السقا ومحمد هنيدى يشاركان في عزاء هيثم أحمد زكي

أول ظهور لـ شقيق هيثم أحمد زكي في العزاء .. صور

مسجى على وجهه.. تفاصيل محضر المباحث في وفاة هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة شهيرة تثير الجدل مجددا بعد ظهورها بالحجاب فى عزاء هيثم أحمد زكى |صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور