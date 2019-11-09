مصر تشارك بعرضين في مهرجان كينيا الدولي للمسرح

نظمت السفارة المصرية في كينيا بالتعاون مع وزارة الثقافة وإدارة مهرجان كينيا الدولي للمسرح احتفالية باليوم المصري في المهرجان بمشاركة فرقة مسرح الغد التابعة لوزارة الثقافة وفرقة أناكوندا المسرحية، وذلك في إطار جهود السفارة المصرية لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين ومد جسور التواصل بين الشعبين المصري والكيني.



وقدمت الفرقتان عرضين مسرحيين بحضور كبير من أعضاء الجالية المصرية والسلك الدبلوماسي الأجنبي وكبار المسئولين الكينيين، حيث لاقى العرضين استحسانًا وإشادة من جانب الحضور الذي أثنى على المستوى المتميز لأداء الفرقتين المسرحيتين.



جدير بالذكر أن هذه تعد المشاركة المصرية الثانية على التوالي في مهرجان كينيا الدولي للمسرح، وذلك إنطلاقًا من حرص مصر على تعزيز الروابط الثقافية التي تجمعها بالشعوب الإفريقية.