رغم تقليصها بمعدل 2.5% في عام.. خبراء الاقتصاد: خفض اسعار الفائدة ضرورة.. توقعات بلجوء البنك المركزى لاتخاذ قرار بالخفض فى لجنة السياسات النقدية الخميس

البنك المركزي سيلجأ لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

السيد :

البنك المركزي لن يلجأ لإجراء خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل



توقع خبراء الاقتصاد وأسواق المال، لجوء البنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل إلي خفض اسعار الفائدة بالبنوك في اجتماعه السابع للجنة السياسات النقدية، مؤكدين أن ذلك القرار سيكون محفزا أكثر للاستثمار و يعطي رسالة واضحة للمستثمرين الأجانب من شانها أن تسهم في رفع معدلات الناتج المحلي لنسب غير مسبوقة.



وتوقع أحمد معطي، خبير أسواق المال، لجوء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلي خفض اسعار الفائدة للمعاملات المصرفية في اجتماعها قبل الأخير والمقرر الخميس القادم.



أضاف " معطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن القرار المتوقع بخفض اسعار الفائدة ما هو إلا نتيجة حقيقية لتقرير وكالة بلومبرج الأمريكية بشأن تراجع معدلات التضخم السنوي لمصر لمعدلات غير مسبوقة بعد ظهور نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.



أشار " معطي" إلي انه من المعروف أن لجوء البنك المركزي لقرار خفض اسعار الفائدة، من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في تشجيع بيئة الاستثمار و الأعمال في مصر وتحفيز المستثمرين المحلين والأجانب لضخ المزيد من الأموال و الاستثمارات إلي شرايين الاقتصاد القومي مما يعني زيادة معدلات النمو و الانتاج المحلي و انحسار معدلات البطالة و رفع مستويات فرص التشغيل.



أوضح " معطي" أن تقرير بلومبرج الصادر اليوم يعد شهادة ثقة في البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المصري و رسالة واضحة بتعافي مناخ الاعمال والاستثمار داخل مصر ومن ثم سيشجع المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري باعتباره آمنا ومن ثم سيدفع البنك المركزي في قراره القادم لاجراء خفض اسعار الفائدة بالبنوك.



أشار إلي أن تقرير وكالة بلومبرج عرض تراجع معدلات التضخم علي مستويات اسعار السلع الاستراتيجية والمهمة خصوصا المواد الغذائية واللحوم والأسماك، والتي أظهرتها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء و التي تؤكد إلتزام الحكومة وخصوصا المجموعة الاقتصادية بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الأعباء عن كاهل فئات محدودة ومتوسطة الدخل.



وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل قرار خفض اسعار الفائدة أو تثبيتها، بعد خفض الاسعار بمتوسط 2.5% علي مدي اجتماعين سابقين لها.



من جانبه توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية التجارية، خفض اسعار الفائدة الفترة المقبلة لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة أنجزت في قطاع إنشاء الشركات والحصول على كهرباء بشكل إلكتروني، وتوسع الحكومة الإلكترونية في كافة نواحي الحياة سواء للمواطن أو القطاع الخاص سيوفر جهود كثيرة.



وأكد " عز في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خفض أسعار الفائدة الأخير كان قرارا من البنك المركزي المصري في محاولة منه لتخفيض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكاملا بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي.



وعلي سياق آخر توقع الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عدم لجوء لجنة السياسات النقدية لإجراء خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعها قبل الأخير والمقرر الخميس المقبل.



وقال " السعيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن البنك المركزي قد لا يلجأ لقرار خفض اسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، لكنه قد يثبت اسعار الفائدة بعد اجراءاته السابقة بالتخفيض بواقع 2.5% باخر اجتماعين له.



أوضح " السعيد" أن قرار خفض اسعار الفائدة من المتوقع أن يتم اتخاذه في الاجتماع الاخير للجنة السياسات النقدية بواقع يتراوح ما بين 0.5 حتي 1% بعد ظهور نتيجة قرار الاجتماعين الاخيرين بخفض 2.5% من اسعار الفائدة.



وذكر " السعيد" أن قرار خفض اسعار الفائدة من عدمه يتم اتخاذه وفقا لعدد من الاجراءات من بينها اسعار النقط عالميا و سعر صرف الدولار و كذلك اسعار الفائدة عالميا سواء بالنسبة للأسواق الناشئة و البنوك المركزية العالمية، مؤكدا أن كل تلك المحددات ينظر لها البنك المركزي عند قرار خفض اسعار الفائدة أو رفعها.



وقال الخبير المالى محمد سعيد ، إن خفض اسعار الفائدة اصبح مطلبا ملحا لزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية و الاجنبية الى البلاد نظرا للتاثير الكبير لتلك الخفض على تمويل المشروعات.



أضاف سعيد ، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" رغم المبادرات التى قادها البنك المركزى لتسهيلات تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الا أنه يبقى التاثير محدود نظرا لارتباط تلك المبادرات باجراءات معينة و ميزانية محددة بجانب وجود اقتصاد غير رسمى وبالتالى تكلفة تاسيس وتمويل مشروعات جديدة مازالت مرتفعة.



تابع: خفض سعر الفائدة سيكون له مفعول اكبر و تاثير افضل على تكلفة الاستثمار فى البلاد.



ومن المقرر أن تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر؛ مصير خفض اسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع و الإقتراض، خلال اجتماعها السابع و المحدد يوم الخميس من الأسبوع الجاري.



ونجح البنك المركزي المصري علي مدار الاجتماعين السابقين باتخاذ قرار جريء حيث خفض اسعار الفائدة بواقع 2.5% علي مرحلتين أولها في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%.



واستكمل لجنة السياسيات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض اسعار الفائدة بواقع 1% علي المعاملات المصرفية لتصل لـ 13.25% لسعر الإيداع و 14.25% للإقتراض لليلة واحدة و 13.75% لكل من سعر الإئتمان والخصم و و العملية الرئيسية للبنك المركزي.



ارجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض اسعار الفائدة بأن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة و انحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري و تنامي الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لـ5,7% في الربع الثاني من العام الجاري.



وخلال الفترات السابقة نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة علي مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقي لها اجتماعيين أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري و الآخر في 26 ديسمبر 2019.

