أحمد موسى يفضح الإخوان: مرسي كان بينام على سرير 3 متر وبياكل أحسن أكل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، ردا على تقارير حقوق الإنسان الكاذبة حول محمد مرسي، إن المعزول محمد مرسي كان ينام على سرير 3 متر أثناء فترة تواجده في السجن.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: الصحف كانت تصل إلى محمد مرسي في السجن يوميا، ومرسي كان متواجد في زنزانة بها حمام يخصه مفرده وكان يتم معاملته معاملة محترمة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان يقضي خارج الزنزانة من 5 إلى 6 ساعات يوميا، والكشف الطبي كان يجرى على مرسي أحيانا يوميا أو يوم ويوم وعلى الأقل 3 مرات في اليوم".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فرد يدعى اسماعيل بركة كان يودع حد ادنى 5000 جنيه في السجن من أجل شراء الطعام لمحمد مرسي وكافة طلبات مرسي كانت تتم الاستجابة إليها".

