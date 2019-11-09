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أحمد موسى يفضح الإخوان: مرسي كان بينام على سرير 3 متر وبياكل أحسن أكل.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:24 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، ردا على تقارير حقوق الإنسان الكاذبة حول محمد مرسي، إن المعزول محمد مرسي كان ينام على سرير 3 متر أثناء فترة تواجده في السجن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: الصحف كانت تصل إلى محمد مرسي في السجن يوميا، ومرسي كان متواجد في زنزانة بها حمام يخصه مفرده وكان يتم معاملته معاملة محترمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان يقضي خارج الزنزانة من 5 إلى 6 ساعات يوميا، والكشف الطبي كان يجرى على مرسي أحيانا يوميا أو يوم ويوم وعلى الأقل 3 مرات في اليوم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فرد يدعى اسماعيل بركة كان يودع حد ادنى 5000 جنيه في السجن من أجل شراء الطعام لمحمد مرسي وكافة طلبات مرسي كانت تتم الاستجابة إليها".
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