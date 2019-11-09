أحمد موسى يفضح الإخوان: مرسي كان بينام على سرير 3 متر وبياكل أحسن أكل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، ردا على تقارير حقوق الإنسان الكاذبة حول محمد مرسي، إن المعزول محمد مرسي كان ينام على سرير 3 متر أثناء فترة تواجده في السجن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: الصحف كانت تصل إلى محمد مرسي في السجن يوميا، ومرسي كان متواجد في زنزانة بها حمام يخصه مفرده وكان يتم معاملته معاملة محترمة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان يقضي خارج الزنزانة من 5 إلى 6 ساعات يوميا، والكشف الطبي كان يجرى على مرسي أحيانا يوميا أو يوم ويوم وعلى الأقل 3 مرات في اليوم".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فرد يدعى اسماعيل بركة كان يودع حد ادنى 5000 جنيه في السجن من أجل شراء الطعام لمحمد مرسي وكافة طلبات مرسي كانت تتم الاستجابة إليها".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: الصحف كانت تصل إلى محمد مرسي في السجن يوميا، ومرسي كان متواجد في زنزانة بها حمام يخصه مفرده وكان يتم معاملته معاملة محترمة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المعزول مرسي كان يقضي خارج الزنزانة من 5 إلى 6 ساعات يوميا، والكشف الطبي كان يجرى على مرسي أحيانا يوميا أو يوم ويوم وعلى الأقل 3 مرات في اليوم".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" فرد يدعى اسماعيل بركة كان يودع حد ادنى 5000 جنيه في السجن من أجل شراء الطعام لمحمد مرسي وكافة طلبات مرسي كانت تتم الاستجابة إليها".