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اقتصاد

انخفاض احتياطي الذهب إلى 3.21 مليار دولار في سبتمبر الماضي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:21 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
انخفض حجم احتياطي مصر من الذهب إلي 3.21 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كان 3.324 مليار دولار في أغسطس السابق له، بفارق114 مليون دولار، ومقارنة بـ 3.1 مليار دولار في يوليو 2019 بزيادة بلغت 110 مليون دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي بنهاية سبتمبر الماضي إلي 41.55 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار في أغسطس من العام السابق ومقارنة بـ 41.413 مليار دولار في يوليو 2019.
أوضح التقرير أن جملة حقوق السحب الخاصة لمصر ضمن مكونات الاحتياطي سجلت 365 مليون دولار مقابل 367 مليون دولار في أغسطس السابق ومقارنة بـ 443 مليون دولار في يوليو من نفس العام.
وبلغ صافي الاحتياطي النقدي في نهاية اكتوبر الماضي لـ45.25 مليار دولار مقابل 45.12 مليار دولار في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 44.97 مليار دولار في أغسطس من نفس العام.
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