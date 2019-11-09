لسه الخير جوانا .. شباب قرية طحلة ببنها يوزعون حلوى المولد على المسافرين

فى مبادرة طيبة وتؤكد ان الخير جوانا قام شباب قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بتوزيع الحلوى على المارين والمسافرين بالطريق والسيارات والدراجات البخارية احتفالا بالمولد النبوى الشريف .



واكد الشباب المشاركون فى المبادرة انهم حرصوا على الاحتفال بالذكرى المولد النبوى الشريف مع جميع اهالى القرية والمارين فى الشارع من خلال توزيع كميات من حلوى المولد على السيارات المارة بطريق القرية .



يذكر ان شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي بالقليوبية قد شهدت إقبالا متوسطا من المواطنين، مقارنة بالعام الماضى رغم انخفاض الاسعار وتنوع الأصناف المعروضة فى المحلات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.



وانتشرت شوادر الحلوى بميادين المحافظة وحرصت على عرص منتجاتها بأسعار مخفضة، وكانت أكثر جذبا للمواطنين مقارنة بمحلات الحلويات الكبرى التى تبالغ فى الاسعار، وتوافد العشرات على الشوادر الشعبية لرخص ثمنها، حيث سجل كيلو المشكل ٤٠ جنيها.