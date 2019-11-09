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صفر على الشمال.. أحمد موسى: الإخوان دعوا لأكثر من 100 ثورة على السوشيال ميديا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك استهداف من جماعة الإخوان الإرهابية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية 
دعا لأكثر من 100 ثورة على مواقع السوشيال ميديا .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا تأثير لتلك الدعوات على السوشيال ميديا وتأثيرها صفر على الشمال ونحن نشاهد تلك الدعوات للتعرف على كيفية تفكير عناصر الإخوان وللتسلية فقط".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك حالة من الشتائم والنفسنة والتشكيك في الإنجازات على مواقع التواصل الاجتماعي".
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