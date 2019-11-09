الطريق إلى طوكيو.. منتخب جنوب أفريقيا يتعادل مع زامبيا سلبياً في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا الأولمبي ومنافسة زامبيا بالتعادل السلبي ، في المبارة المقامة بينمها حاليا في إطار المجموعة الثانية من بطولة أمم غفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وخاض منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: دارين جونسون، وخط الدفاع: كيجان جوهانس، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، وفى خط الوسط: جرانت مارجمان، أثينكوسي دلالا، هابي ماشياني، كوباميلو كوديسانج، وفى الهجوم: كاموهيلو ماهلاتسي، إيتوميلينج شوباني.
في المقابل، خاض منتخب زامبيا الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: مانجاني باندا، وفى خط الدفاع: شيمي ماييمبي وسولومون ساكالا و موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا، وفى الوسط: إيمانويل باندا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، بيستون باندا، وفى خط الهجوم: ادواردو شيلوفيا، لاميك باندا.