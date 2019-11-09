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مرأة

تعرفى على أفضل طبق صحى يمكن تقديمه لطفلك فى الشتاء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:54 م
بليلة
بليلة
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لمياء الياسين
تعد البليلة من أفض الأطباق المغذية التى يمكن تقديمها لأسرتك فى الشتاء فهى طبق غني بالألياف الطبيعية التي تبقى لفترة أطول في المعدة وتحمينا من سوء الهضم و تمدنا بالطاقة والنشاط إليك طريقة تحضيرها للشيف إلهام فتحى

المقادير لعمل البليلة

قمح مسلوق
لبن
كريمة
جوز هند مبشور
عسل
قرفة
مكسرات مشكلة
زبيب
كوب من الكريمه اللبانى
*طريقة التحضير

فى وعاء على النار أخلطى البليلة مع اللبن الساخن وقلبيهم جيدا ثم ذوبى النشا فى الماء وقلبى مرة أخرى حتى يثقل القوام ثم أضيفي مكسرات مشكلة مجروشة وقلبيها ثم عندما تبرد ضعيها في طبق التقديم وزينى بالمكسرات وقدميها ساخنة ومن الممكن تحليتها بالعسل.
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