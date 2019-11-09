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أخبار العالم

باعتراف مسؤول سعودي: حرب اليمن تصل إلى نهايتها

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:40 م
حرب اليمن
حرب اليمن
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على صالح

ذكرت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية أن الحرب في اليمن أوشكت على الانتهاء، وفقا لما اشارت إلى أنه اعتراف لمسؤول سعودي، الأسبوع الجاري.

وأضافت الصحيفة البريطانية، وفق تقرير نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، «لأول مرة منذ عام 2016، تصل الحرب المشتعلة في اليمن إلى نهايتها بعد أن احتضنت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض حيث تم التوقيع عليه في العاصمة؛ لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي والحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن.

وتابعت: يبدو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على استعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من حربهما في اليمن، فبدلًا من القتال الذي لا نهاية له، تحاول المملكة إنهاء اي تواجد ايراني بالجارة الجنوبية من خلال حل سلمي بين الفرقاء، وهو ما تضمنه اتفاق الرياض

واستطردت الصحيفة البريطانية، «ما يريده الحوثيون هو شرعية موقفهم الاستراتيجي الجديد في اليمن. وهذا، في رأيهم، يجب ذكره في اتفاقية مماثلة لتقاسم السلطة تضمن حصتهم في نظام جديد يشبه الاتحاد يضم حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والانفصاليين في الجنوب»

وفي حين تبدو إيران مشغولة بمحاولة إيجاد طريقة لقمع الاحتجاجات التي لا هوادة فيها والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لنفوذها المستمر منذ فترة طويلة في كل من العراق ولبنان، فإن قبضتها على الحوثيين بدأت في التراجع، فالعقوبات الأمريكية، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران العام الماضي بعد سحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، لا تترك مجالًا لآية الله الخميني للتدخل في خطة لدعم حلفائه في اليمن أو لبنان أو العراق.
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