رغم إعاقته.. سباح عالمي يخوض انتخابات مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر

يخوض السباح المصري العالمي عمر حجازي أحد الأبطال متحدي الإعاقة والملقب بقاهر الصعاب؛ انتخابات نادي ٦ أكتوبر بنهاية نوفمبر الجاري على مقعد مجلس إدارة النادي تحت السن.



يأتي ترشيح "حجازي" للانتخابات لحصاده عددا من البطولات المحلية والدولية التي حققها باسم النادي رغم اعاقته.



وكان حجازي" أول مصري وعربي وأول متحدٍ للإعاقة في العالم يعبر خليج العقبة من الأردن إلى مصر بقدم واحدة وتحقيقه رقما قياسيا عالميا في السباحة ببطولة شمال انجلترا للبحر المفتوح إضافة إلى عدو ٧٠٠ كيلو متر بالدراجة من طابا إلى سفح الهرم ترويجا للسياحة المصرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويستعد عمر في الوقت الحالي لتسجيل رقما قياسيا جديدا في السباحة بالتعاون مع موسوعة جينيس العالمية.



ونال "حجازي" صاحب الـ28 عاما العديد من الأوسمة والتكريمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والسفير الإنجليزي بالقاهرة ومحافظ الجيزة ونقابة المعلمين والبنك الأهلي والعديد من الاتحادات والهيئات الرياضية لنجاحه في تحدي الإعاقة وتحقيق الكثير من البطولات باسم مصر.



قال حجازي، إن برنامجه يعتمد على خدمة الأعضاء بالأساس وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها ويتضمن خريطة عمل واضحة لنقل النادي إلى مصاف الأندية الكبرى من خلال منظومة تلبي طموحات الأعضاء في النمو والنجاح والتفوق والاهتمام بالجانب الرياضي والمنافسة الجادة في مختلف البطولات والألعاب المختلفة والرياضات الفردية.



وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا الاهتمام بالناشئين على كل المستويات وتوفير برامج لاكتشاف وتنمية المواهب وإطلاق حزمة من الأنشطة الثقافية والفنية للأعضاء وتطوير البنية الأساسية للنادي وتأهيل وتدريب العاملين بالنادي لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء وعائلاتهم.