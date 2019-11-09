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أخبار العالم

الصحة الأمريكية تعثر على سبب وفاة ضحايا السجائر الإلكترونية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة العامة أنه تم التوصل إلى انفراجة في جهود البحث والتحقيق بشأن سبب مرض الرئة الغامض المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط، فقد أكد مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض "سي دي سي"، أن الباحثين وجدوا "خلات" فيتامين (هـ) في جميع عينات السوائل التي تم جمعها من رئتي 29 مريضًا من 10 ولايات.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الهيئة الصحية الأمريكية قوله: "هذه هي المرة الأولى التي نكتشف فيها مادة كيميائية محتملة تثير القلق في عينات بيولوجية من مرضى يعانون من إصابات في الرئة".

وتعد خلات فيتامين (ه) زيتًا مشتقًا من فيتامين (ه) ويستخدم كمادة مضافة في إنتاج منتجات التدخين الإلكتروني.
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