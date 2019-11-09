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توك شو

خبير اقتصادي: سيتم خفض الفائدة البنكية مرة أخرى .. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:46 م
البنك المركزى
البنك المركزى
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى المصرى هم من يقومو بقياس التضخم وهذان الجهتين أكثر مصداقية في عملية القياس ، ولكل منهم مجموعة من السلع يقوم من خلالها بقياس القوة الشرائية ، وبعد ذلك يأتي البنك المركزى وهو المتحكم الأساسي في عملية التضخم والقياس والتنفيذ وهو صاحب القرار في تزايد أو نقص عملية التضخم .

وأضاف " مصطفى بدرة " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية " رانيا هاشم " في برنامج " مانشيت " المذاع علي قناه " اون دراما " ، أن قياس التضخم الان اصبح اقل من 9% حيث كان التضخم في سنة 2015 كان 35% وبالتالي فإن التضخم اليوم تراجع حوالي 26 نقطة ، مضيفا ان الوكالات الاجنبية اليوم تعلن ان مستوى التضخم الان هو أدنى مستوى في 9 أعوام السابقة .

وأشار إلى أن الفائدة اليوم تتراجع وأن السلع اصبحت متوفره في الاسواق وبالتالي فإن الأسعار أصبحت تقل بسبب توافر هذه السلع مشيرا الي انه يوم الخميس القادم سيكون هناك اجتماع للجنة السياسات النقدية ، وهذا الاجتماع السابع في سنة 2019 و سينتج عنه انخفاض في الفائدة البنكية مرة أخر .
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