حزن وتأثر الأخ غير الشقيق لـ هيثم احمد زكى فى عزائه | شاهد



وحرص عدد من نجوم الفن على الشد من ازره والوقوف بجانبه خلال استقباله عزاء هيثم مع عدد من اصدقائه المقربين.



العزاء شهد حضورا فنيا كبيرا ومن بين الحضور احمد السقا، أحمد حلمى ،هنا شيحة، ناهد السباعى، دره، محمد هنيدى، هشام سليم، وغيرهم.



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ظهر التأثر والحزن الكبيران على رامى الاخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى من داخل عزائه الذى يقام حاليا فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.