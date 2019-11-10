حظك اليوم لمواليد برج العقرب .. تجنب الخلافات لذلك السبب



كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم الأحد 10 نوفمبر لبرد العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى



برج العقرب:



مهنيًا: ستعالج مواضيع جديدة لا تترك عملك للحظة الأخيرة بل عليك إنجاز المهام مبكرا



صحيا .. فهناك قلق حول الوضع الصحى يتعلق بك أو بشريكك يناسبك لذلك أبتعد عن الخلافات أو ما يؤثر على صحتك



عاطفيًا: ، تجنب الخلاف والجدال ومحاولة البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الأمر الواقع

