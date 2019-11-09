تكييف صحراوي من خامات بيئية.. محافظ الوادى الجديد يمنح صاحب الابتكار مكافأة

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد, الطالب محمد منصور حسين بشهادة تقدير ومكافأة مالية لتميزه وابداعه باختراع تكييف صحراوى مصنع من الخامات البيئية وبتكلفه ماليه اقل من مثيلاتها بالأسواق.



واشاد الزملوط بالمستوى المتميز الذى وصل اليه الطالب خاصه وانه خريج مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بالوادى الجديد، وحاصل على المركز الثالث على مستوى قطاع الصعيد فى الدبلومات الفنية العام الماضى 2018/2019، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح مشروعه.



وأكد المحافظ ، أن التكريم يأتى فى اطار تشجيع المبدعين وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق وليكونوا قدوه لاقرانه من الشباب، مشيرًا إلى انه يتواصل بصفة شخصية مع كافة المتميزين والمبتكرين من شباب المحافظة ويتابع نشاطهم عبر هاتفه الخاص ويوجه دوما بتذليل كافة العقبات أمامهم من أجل تحقيق طموحاتهم العلمية حيث تزخر المحافظة بالعديد من تلك النماذج التى تعتبر بمثابة مشروع عالم صغير يتمثل فى كل شاب من هؤلاء المخترعين.

