البطل الحقيقي لـ ما تيجي يا مليجي بـ نصيبى وقسمتك: بكيت عندما شاهدت الحلقة

استضاف موقع صدى البلد، إسلام المليجي ووالدته، وهو البطل الحقيقي لمسلسل نصيبي وقسمتك قصة "ما تيجي يا مليجي" الذي قام ببطولته الفنان محمد الشرنوبي.



وتحدثت والدة إسلام المليجي في الندوة عن الحالة الصحية لإبنها، والمراحل التي مر بها منذ الطفولة وحتى الآن.



وقالت والدة إسلام إنها شاهدت حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية ما تيجي يا مليجي، واكتشفت أنها قصت ابنها بالصدفة، تواصلت بعدها مع ابطال العمل.



وعبر إسلام المليجى عن فرحته بمشاهدة المسلسل الذى يعبر عنه، ويوصف حالته بالكامل وما يعانيه من ضغوط في الحياة من خلال التعامل مع الأشخاص، وعن تأثره وبكاءه عند مشاهدة محمد الشرنوبى.