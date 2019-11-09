شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.



أسفرت الجهود خلال تلك الفترة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.