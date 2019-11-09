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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يهزم فيرونا بصعوبة ويتصدر مؤقتًا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:41 م
نادي إنتر
نادي إنتر
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إسماعيل محمود
حقق فريق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على نادي فيرونا بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

افتتح فيري فاليرو التسجيل لفيرونا في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، وعادل فيتشيون النتيجة لإنتر في الدقيقة 65، قبل أن يحرز باريلا هدف الإنتصار في الدقيقة 83 ، ليحقق فريقه الإنتصار العاشر له في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي إنتر للنقطة 31 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي فيرونا عند النقطة 15 في المركز التاسع.
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