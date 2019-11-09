ليفربول متصدر وليستر يقترب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

أقيمت اليوم 6 مباريات ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي ، حيث فاز تشيلسي على ضيفه نادي كريستال بالاس بهدفين ، وتعادل توتنهام مع شيفيلد بهدف لكل منهما ، وشهدت انتصارا مهما لليستر سيتي على ارسنال بهدفين مقابل هدف.



ويعرض لكم صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم



المركز الأول : ليفربول برصيد 31 نقطة



المركز الثاني : ليستر سيتي برصيد 26 نقطة



المركز الثالث : تشيلسي برصيد 26 نقطة



المركز الرابع : مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة