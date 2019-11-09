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رياضة

ليفربول متصدر وليستر يقترب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:44 م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم 6 مباريات ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي ، حيث فاز تشيلسي على ضيفه نادي كريستال بالاس بهدفين ، وتعادل توتنهام مع شيفيلد بهدف لكل منهما ، وشهدت انتصارا مهما لليستر سيتي على ارسنال بهدفين مقابل هدف.

ويعرض لكم صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

المركز الأول : ليفربول برصيد 31 نقطة

المركز الثاني : ليستر سيتي برصيد 26 نقطة

المركز الثالث : تشيلسي برصيد 26 نقطة

المركز الرابع : مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
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