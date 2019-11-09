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أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الإيراني: نأمل في إنقاذ الصفقة النووية دبلوماسيًا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تأمل في إنقاذ الصفقة النووية من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وقال عراقجي - في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي اليوم السبت، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بدأت إيران بخفض التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس الفقرة 36 من هذا الاتفاق.. وإيران تمارس حقها والهدف هو حماية الاتفاقية وليس قتلها".

وأضاف قائلا "لذلك، نحن نعطي وقتا كافيا - قبل شهرين من كل مرحلة تالية - بحيث يستمر العمل الدبلوماسي.. هذا هو موقفنا ونحن نواصل العمل الدبلوماسي".
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