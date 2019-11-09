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برلمان

ندوة عن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الجمعية المصرية للقانون الدولي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:57 م
رئيس الجمعية الدولية
رئيس الجمعية الدولية للقانون الدولي
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القسم السياسي
تقيم الجمعية المصرية للقانون الدولي ندوة بعنوان "الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في صورته التقليدية والحديثة"، في السادسة والنصف مساء السبت 16/11/2019، بمقر الجمعيه بشارع رمسيس.

يشارك في الندوة الأستاذ الدكتور عادل عبد الله أستاذ القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق جامعة بني سويف والأستاذ الدكتور هالة أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور أحمد رفعت أمين عام الجمعية أن هذه الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي للجمعية، وذلك مع تصاعد الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول العربية والغربية أصبح من الضروري اعادة النظر في ظاهرة الإرهاب في صوره التقليدية والحديثة، واستطلاع رأي الخبراء في هذا الموضوع الهام الذي شغل المجتمع الدولي سنينًا طويلة، في سبل مواجهة هذه الظاهرة الاجرامية على الصعيدين الاقليمي والعالمي وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
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