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فن

بلقيس تقترب من 15 مليون مشاهدة بـ تعالى تشوف.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:58 م
بلقيس - تعالى تشوف
بلقيس - تعالى تشوف
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سعيد فراج
حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 14 مليونًا و949 ألف، مقتربة من 15 مليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

وتقول كلمات مطلع أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي:

يصحابلو فغيابو غنتفقص
غنضعاف غانطيح النص
بالعكس غاندير العرس
غاندير للناس عراضة
ونقول تفكيت من هدا
عايشة حياتي فالسعادة

تعالى تشوف كيوليت
صغاريت وزيانيت
معاك كنت مظلومة
الله الله ارتاحيت

يذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
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