بعد واقعة اختناق 27 مواطنا بعزبة سمك .. وزيرة البيئة تتفقد مصنع أبو زعبل للأسمدة بالخانكة للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة أسبابها .. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر..صور

فريق فني متخصص بجهاز شئون البيئة لأخذ عينة

تظهر نتيجة التحليل الأولي خلال ٢٤ ساعة من وقت أخذ العينة

لم يثبت حتى الآن مدى صحة تلك الواقعة وأسبابها

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

غلق أي منشأة تعرض حياة المواطنين للخطر

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة يرافقها الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية مصنع أبو زعبل للأسمدة بالخانكة بعد تعرض 27 مواطنا من قاطني عزبة سمك بأبوزعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة للاختناق، للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب صعوبة التنفس والتأكد من كونه نتيجة عن الغازات والأدخنة الناتجة من المصنع أو نتيجة عامل من العوامل والملوثات الأخرى أم ليس له علاقة بالمصنع.وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الدفع بفريق فني متخصص بجهاز شئون البيئة لأخذ عينة من الهواء والانبعاثات الصادرة عن المصنع باستخدام الأجهزة الحديثة المعدة لهذا الغرض للوقوف عن مدى احتوائها لثمة ملوثات من عدمه، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل الأولى خلال ٢٤ ساعة من وقت أخذ العينة.كما وجهت للفريق الفني بأخذ عينة من الهواء والبيئة المحيطة بالمصنع من الخارج، وحتى حدود العزبة والمناطق المجاورة للوقوف على مدى احتوائها على اي ملوثات من عدمه وأسبابها في حال ثبوت وجودها، ومن المقرر أن تظهر نتيجة التحليل خلال خمسة أيام من وقت أخذ العينات.ومن جانبه أكد محافظ القليوبية أنه لم يثبت حتى الآن مدى صحة تلك الواقعة وأسبابها، وحرصا من المحافظة علي الوقوف على حقيقة الأمر حتى يتسنى اتخاذ اللازم حياله علي وجه السرعة، فقد تم أخذ عينة من مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة بواسطة الأجهزة المختصة بوزارة الصحة لتحليلها للوقوف على مدى احتوائها لأي ملوثات كيميائية من عدمه، ومن المقرر أن تظهر نتائج التحليل خلال ٢٤ ساعة على الأكثر.وأضاف أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يسمح بأي شيء يتسبب في إلحاق الضرر أو يتسب في إيذاء المواطنين وبمجرد الحصول على نتائج العينات التي تم أخذها من قبل جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وغلق أي منشأة تعرض حياة المواطنين للخطر.يذكر أنه قد شعر بعض المواطنين قاطني منطقة عزبة سمك بصعوبة تنفس واختناق، بزعم أن السبب في ذلك هو الغازات والأدخنة الصادرة عن مصنع أبو زعبل للاسمدة الكائن علي ترعة الإسماعيلية من الإتجاه المقابل للعزبة، وتم تحويلهم جميعا وعددهم (۲۷ حالة) للكشف الطبي بأحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة، وقد تم شفائهم جميعا وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم الصحية وعدم الحاجة لحجزهم بالمستشفى.وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأنه لا توجد ثمة مخاطر تحيط بالمواطنين في الوقت الحالي، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الأمر على ضوء ما سوف تسفر عنه نتيجة التحاليل للعينات وسوف يعلن عن ذلك أولا بأول.