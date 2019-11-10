AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عمران: وافقنا على خفض تكلفة الخدمات المحصلة للتداول بالبورصة لـ20%

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزي
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي على اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5% ألف بدلًا من 6.25% في الألف.

وأوضح في تصريحات أن الهيئة وافقت أيضا علي خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف و خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف.

وكشف عمران، عن توجه الهيئة لاصدار سندات خضراء باعتبارها إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

يجب تناولها فورًا.. 3 أنواع من الفاكهة لتحسين الحالة المزاجية | تعرف عليها

مجرم ينتقم من سعودي.. وهذا هو الحكم عليه

هل يجب تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة الآن أم في موعد الترخيص

اخبار الفن.. رانيا يوسف ترتدى الحجاب في صندوق الدنيا .. وأول ظهور لشقيق هيثم أحمد زكى وانهيار خطيبته.. ونقل هادى الجيار إلى المستشفى

التقرير الطبي لحالة ناصر ماهر يصدم المنتخب الأوليمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب