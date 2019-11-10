عمران: وافقنا على خفض تكلفة الخدمات المحصلة للتداول بالبورصة لـ20%

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي على اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5% ألف بدلًا من 6.25% في الألف.



وأوضح في تصريحات أن الهيئة وافقت أيضا علي خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12.5 في المائة ألف و خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف.



وكشف عمران، عن توجه الهيئة لاصدار سندات خضراء باعتبارها إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها.